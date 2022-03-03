Донецк, 3 марта 2022, 09:15 — REGNUM Украинские боевики обстреляли Зуевскую ТЭС в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР
Отмечается, что место обстрела обследовано саперами. Жертв и пострадавших при обстреле нет.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские военные обстреляли населенный пункт Ясное в Донецкой Народной Республике.
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