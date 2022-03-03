Ижевск, , 09:15 — REGNUM В Удмуртии поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 26-летнего мужчины, который обвинялся по статье о незаконном распространении сведений о частной жизни лица без его согласия. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Фотография на память Дарья Драй © ИА REGNUM

Установлено, что, общаясь в одной из социальных сетей со своей бывшей сожительницей, мужчина получил доступ к ее фотографиям в обнаженном виде. На почве личной неприязни он разослал эти фото ее друзьям и родственникам.

Приговором суда ему назначено наказание в виде девяти месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

В виде дополнительного наказания осужденный лишен права заниматься размещением обращений и других материалов в сети интернет.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция возбудила уголовное дело после попадания персональных данных 2 тысяч клиентов интернет-магазина из Костромской области в сеть.

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