Ярославль, , 09:16 — REGNUM В Ярославской области жители лишились в общей сложности 3 миллионов 600 тысяч рублей, отдав деньги на инвестиции, покупку криптовалюты и обучение трейдингу. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

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В муниципальное управление МВД «Рыбинское» обратилась 51-летняя женщина, которая рассказала, что решила принять участие в инвестиционных проектах, увидев рекламу в интернете.

«В течение нескольких месяцев «консультанты» убеждали женщину переводить денежные средства для покупки криптовалюты и акций. Заявительница выполняла все указания звонивших и перевела денежные средства на общую сумму более 700 тыс рублей», — рассказали в пресс-службе ярославской полиции.

Таким же образом лишилась своих денег и 56-летняя жительница Ленинского района Ярославля — она передала мошенникам 900 тысяч рублей. Ещё одна пострадавшая, также жительница Ярославля, отдала в общей сложности 2 миллиона рублей за обучение трейдингу и покупку криптовалюты.

Полиция предупреждает — сейчас это один из самых распространённых видов мошенничества.

«Схема подобного типа мошенничества предполагает взаимодействие гражданина, который заинтересовался получением дохода, с неизвестными лицами, называющими себя финансовыми консультантами, брокерами и т.п. В ходе общения такие «специалисты» для убедительности используют сложную финансовую терминологию. Чтобы начать участвовать в «торгах», потерпевший по совету злоумышленников пополняет счет сначала на небольшую сумму. Затем он получает доступ к системе, имитирующей процесс торгов, которая никакого отношения к реальным торгам не имеет. Вывести из нее денежные средства невозможно», — пояснили в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

Сейчас по выявленным фактам мошенничества правоохранители ведут проверку.

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