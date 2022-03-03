Ярославцы лишились 3,6 миллиона рублей, отдав деньги «брокерам»
Ярославль, 3 марта, 2022, 09:16 — ИА Регнум. В Ярославской области жители лишились в общей сложности 3 миллионов 600 тысяч рублей, отдав деньги на инвестиции, покупку криптовалюты и обучение трейдингу. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.
В муниципальное управление МВД «Рыбинское» обратилась 51-летняя женщина, которая рассказала, что решила принять участие в инвестиционных проектах, увидев рекламу в интернете.
Таким же образом лишилась своих денег и 56-летняя жительница Ленинского района Ярославля — она передала мошенникам 900 тысяч рублей. Ещё одна пострадавшая, также жительница Ярославля, отдала в общей сложности 2 миллиона рублей за обучение трейдингу и покупку криптовалюты.
Полиция предупреждает — сейчас это один из самых распространённых видов мошенничества.
Сейчас по выявленным фактам мошенничества правоохранители ведут проверку.