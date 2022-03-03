Екатеринбург, 3 марта, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев принял решение создать штаб по повышению устойчивости экономики и социальной сферы региона в условиях беспрецедентных санкций. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Александр Комаров ИА REGNUM Екатеринбург. Вид на резиденцию губернатора Свердловской области

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«Наша задача — оперативно оценивать ситуацию, прогнозировать ее развитие, вырабатывать меры по обеспечению стабильности в регионе», — подчеркнул глава региона.

Как отметил губернатор, сейчас в регионе важно не допустить необоснованного скачка цен на продовольствие и непродовольственные товары первой необходимости. И правительство области должно взять этот под контроль и жёстко реагировать на все попытки безосновательно взвинтить цены.