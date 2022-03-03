Москва, 3 марта, 2022, 09:13 — ИА Регнум. В Москве 3 марта ожидается до пяти градусов тепла, сообщает центр погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве

Синоптики рассказали, что синоптическую ситуацию в городе определит баррическая седловина.

«В такой обстановке обойдется без осадков, но облаков станет больше, при этом температурный фон останется на несколько градусов выше положенной климатической нормы», — говорится в прогнозе.

В столице ожидается переменная облачность без осадков. Воздух в Москве и Подмосковье прогреется до пяти градусов тепла. Скорость ветра не превысит шести метров в секунду.