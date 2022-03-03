Белгород, , 09:25 — REGNUM Колонну с гуманитарной помощью мирным жителям Украины отправили вечером 2 марта из Белгородской области. В первой поставке — 30 тонн продуктов питания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Гуманитарная помощь от РФ Https://belregion.ru

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Инициатива по сбору продовольствия поступила от жителей белгородских приграничных поселений — они обратились к военным, а те, в свою очередь, к органам власти. Гуманитарный груз собирали неравнодушные граждане и представители бизнеса. На Украину отправили 30 тонн продуктов питания: хлеб, крупы, мясные и рыбные консервы, бутилированную питьевую воду, конфеты и сладости.

«Не секрет, что огромное число родственников белгородцев проживает на территории Украины. Сейчас этим людям живётся непросто, мы не можем остаться в стороне. Запрос от белгородцев на оказание человеческой помощи просто колоссальный», — сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Продукты передали мирным жителям украинских приграничных населённых пунктов, безопасность гуманитарной колонны обеспечили российские военнослужащие.