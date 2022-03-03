Лебяжьевский район, Курганская область, , 09:11 — REGNUM В Лебяжьевском районе Курганской области суд взыскал с охотника 120 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Косуля Kurganobl.ru

Установлено, что 2 ноября 2021 года в Черемушкинском общедоступном охотничьем угодье местный житель при наличии разрешения на добычу одной косули, застрелил две.

Нарушитель был оштрафован по решению суда на 120 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сельского жителя в Приморье подозревают в незаконной добыче амурского тигра. В его доме обнаружили шкуру тигра и охотничий арсенал.

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