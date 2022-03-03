Торонто, Канада, 3 марта, 2022, 09:10 — ИА Регнум. «Баффало Сэйбрз» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

(сс) Lisa Gansky «Баффало Сейбрз»

В составе «Баффало» шайбы забросили защитник Джейкоб Брайсон и нападающие Виктор Олофссон, Тейдж Томпсон, Джефф Скиннер и Кайл Окпосо.

В составе «Торонто» точным броском отметился защитник Расмус Сандин.

На сегодняшний день «Баффало» занимает 15-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 42 очка. «Торонто» идёт на четвёртом месте в Восточной конференции с 74 очками.

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