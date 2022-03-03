Ростов-на-Дону, 3 марта, 2022, 09:09 — ИА Регнум. В Ростовской области на трассе Новошахтинск — Майский водитель погиб в ДТП с грузовиком, сообщили ИА REGNUM в донском управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария случилась в 19:55 мск 2 марта. На 888-м километре автодороги водитель Volkswagen Passat, предположительно, превысил скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным грузовиком Mercedes. От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия.

Полицейские восстанавливают картину произошедшего.