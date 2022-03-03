Ярославль, , 09:06 — REGNUM 2 марта в Ярославле прошёл благотворительный спектакль проекта «Доброта в лицах». Об этом сообщили организаторы.

Спектакль проекта «Доброта в лицах»

Инклюзивный мюзикл «Тили-тили-тили бом!» по сказке Самуила Маршака «Кошкин дом» был представлен во дворце культуры имени Добрынина. Это уже десятый спектакль проекта, в котором роли исполняют известные ярославцы — артисты, учёные, спортсмены, журналисты, чиновники, а также люди с ограниченными возможностями здоровья. Спектакль посетили руководители области и города.

Михаил Евраев, Светлана Лягушева, Владимир Волков

«Сегодня совместно с врио губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым и председателем правления Ярославского областного отделения Общероссийского благотворительного общественного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья» Светланой Лягушевой посетили во Дворце культуры имени А.М. Добрынина инклюзивный мюзикл «Тили-тили-тили бом!», показ которого организован в рамках проекта «Доброта в лицах», — рассказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Спектакль стал праздником для детей с особенностями развития и их родителей. Средства, вырученные от продажи билетов, пойдут на помощь таким семьям.

Зрители

Организатором проекта является ярославское отделение «Российского фонда милосердия и здоровья».