Самара, , 09:10 — REGNUM Дополнительные объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Самарской области могут внести в список модернизации: к рассмотрению заявлено 18 проектов общей стоимостью свыше 17 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Бельбекский водозабор. Севастополь Sev.gov.ru

Данный вопрос был рассмотрен на совещании в правительстве региона. В настоящее время в области идет строительство и реконструкция инженерных сетей и сооружений в рамках реализации федеральных программ «Оздоровление Волги» и «Чистая вода», осуществляются работы по обновлению инфраструктурных объектов в рамках инвестиционных программ ресурсоснабжающих предприятий.

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Александр Мордвинов заявил, что благодаря новым механизмам финансирования рассматривается возможность включения в список модернизации дополнительных объектов водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения. Ведомство заявило к рассмотрению 18 проектов общей стоимостью более 17 млрд рублей.

Это работы на четырех объектах водоснабжения в Октябрьске, на водоканале и очистных сооружениях в Чапаевске, на водоканале в Кинеле, на водозаборе в Тольятти, теплотрассе, на котельных и двух объектах водоснабжения в Жигулевске.

Сообщается, что по некоторым проектам завершается оформление заявок на финансирование в фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

«Это работы по модернизации насосных станций первого подъема водозабора «Соцгородской», который обеспечивает водоснабжение центрального района Тольятти. Стоимость работ оценивается в 193,670 миллиона рублей», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что еще один млрд 101 млн рублей намерены привлечь в рамках модернизации котельных номер 14, 13 и 22 в Жигулевске. Работы планируют начать в 2022 году.

«Предоставление займов фондом осуществляется на период 25 лет. Это длительный срок и выгодные для нас условия. Прошу глав муниципалитетов проанализировать ситуацию на территориях: ресурс ФНБ может быть применен и для других проектов», — приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора — председателя правительства области Виктора Кудряшова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2021 году Самарской области удалось привлечь из федерального бюджета и различных фондов почти 70 млрд рублей.