Москва, , 09:06 — REGNUM На территории Москвы с 3 марта прекращается действие QR-кодов. Об это сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

QR-код Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он проинформировал, что подписал соответствующий указ, пояснив, что эпидемиологическая ситуация в столице постепенно входит в норму. В городе снижается число госпитализаций, а также количество новых заражений коронавирусом.

«Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с четверга, 3 марта 2022 года, в Москве прекращается использование QR-кодов», — написал Собянин.

Он добавил, что в столице отменяются ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.

Для москвичей старшего возраста домашний режим становится рекомендательным, в полном объёме планируется восстановить проект «Московское долголетие».