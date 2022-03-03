Каракас, 3 марта, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Венесуэла осуждает медиа-кампанию, направленную против России. Об этом в ходе выступления, транслировавшегося в социальных сетях, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Eneas de Troya Николас Мадуро

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«Осуждаем всю [антироссийскую] медиа-кампанию. Видели, что они сделали с RT, со Sputnik. И это, как говорится, защитники свободы слова!», — сказал Мадуро.

По его словам, если США и Евросоюз считают, «что они правы, что имеют власть, то чего они боятся?»: «Того, что больше американцев и европейцев узнают правду через RT и Sputnik, этого они боятся. Они слабы, потому что знают, что в США и Европе продолжает формироваться критическое общественное мнение».