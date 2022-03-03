Саранск, 3 марта, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В Саранск прибыла гуманитарная помощь для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает оперативный штаб Мордовии.

On-line.lg.ua Гуманитарная помощь

В составе груза — товары первой необходимости, бытовая химия, предметы личной гигиены, антисептики. Все будет направлено в пункты временного размещения в Мордовии для жителей Донбасса.

Председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв («Единая Россия») высказал слова благодарности в адрес волонтеров регионального отделения партии и «Молодой гвардии», которые помогли разгрузить прибывшую в республику гуманитарную помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля в Мордовию прибыли 164 жителя ДНР и ЛНР, большинство из которых дети, женщины, пожилые люди и инвалиды. 28 февраля эвакуированные из Донецкой и Луганской народных республик дети пошли в школу в Ковылкинском районе Мордовии.

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