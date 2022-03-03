Кызыл, 3 марта, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В Туве площади засеянных земель будут проверять с дронов, чтобы проконтролировать целевое использование средств господдержки аграриями. Об этом заявил исполняющий обязанности главы минсельхоза Сергей Ондар, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Дрон

На заседании по подготовке к весенне-полевым работам глава региона Владислава Ховалыга заявил, что в этой сфере есть признаки коррупционности и потребовал пресекать любые возможности нецелевого использования средств.

«Денег на господдержку аграриев в этом году выделяется достаточно. Так, по информации Минсельхозпрода, в этом году для поддержки растениеводов села предусмотрены два вида субсидии: компенсирующие и стимулирующие», — отметили в правительстве.

Размер компенсирующих субсидий составит около 47 млн рублей. Стимулирующие субсидии разделены на несколько подвидов. Так, на обеспечение прироста производства зерновых культур выделили 21,3 млн рублей, овощей — 3,6 млн, на закладку и уход за многолетними насаждениями — 1,2 млн рублей.

В этом году появится также новый вид субсидии, направленного на стимулирование оформлять и ставить на кадастровый учёт земельные участки. На эти цели предусмотрено около 72,9 млн рублей.

Читайте также: В Туве дрон помог найти предполагаемого убийцу, сбежавшего в тайгу