Вашингтон, 3 марта, 2022, 09:02 — ИА Регнум. На американских автозаправках бензин за месяц подорожал в среднем на 9,3% на фоне ситуации, разворачивающейся вокруг Украины. Это следует из данных, 2 марта опубликованных порталом Американской автомобильной ассоциации.

Pxhere.com На бензоколонке

По информации организации, в настоящее время средняя цена галлона (4,54 литра) стандартного бензина достигла $3,65, в то время как месяцем ранее она составляла $3,39. Больше всего за бензин платят жители западного побережья США, где средняя цена топлива превысила $4, а в штате Калифорния составляет уже $4,86.

Напомним, что годом ранее средняя цена стандартного бензина на американских заправках составляла $2,7.

Как сообщало ИА REGNUM, на утренних торгах 3 марта мировые цены на нефть вросли на 4% на опасениях перебоев в поставках сырья. В ходе ночных торгов цена нефти Brent впервые за девять лет поднималась выше $118 за баррель.