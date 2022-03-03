Москва, 3 марта, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли сообщил руководству клуба, что остаётся в России вместе со своим тренерским штабом. Об этом он рассказал журналистам.

Brateevsky Стадион «Открытие Арена» (Спартак)

«Мы уже сообщили и игрокам, и руководству, что мой тренерский штаб остаётся, мы все остаёмся. Будем здесь до последнего, пока это будет возможно», — сказал Ваноли.

Напомним, ранее свои посты покинули немецкие тренеры Маркус Гисдоль и Даниэль Фарке, которые работали в «Локомотиве» и «Краснодаре» соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, агент Ваноли Андреа Д'Амико заявил, что тренер не планирует уезжать из России.