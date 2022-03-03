Якутск, 3 марта 2022, 09:08 — REGNUM С чёрной обложкой 3 марта выпустили тираж газеты «Всё для вас» в Якутии. На первой полосе на чёрном фоне бесплатного издания написаны только два слова — «Нет войне!», сообщил телеграм-канал газеты «Якутск вечерний».
Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»
Читайте также: «Нет войне» — это мандат на убийство русских людей — политолог
Жители Якутска сообщают о том, что издание с такой обложкой отказываются распространять через киоски Горпечати.
Как сообщало ИА REGNUM, политолог Алексей Чадаев назвал лозунг «Нет войне!» мандатом на убийство русских людей.