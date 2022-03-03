Якутск, , 09:08 — REGNUM С чёрной обложкой 3 марта выпустили тираж газеты «Всё для вас» в Якутии. На первой полосе на чёрном фоне бесплатного издания написаны только два слова — «Нет войне!», сообщил телеграм-канал газеты «Якутск вечерний».

Специальная военная операция России по защите Донбасса. 1400(Мск). 02.03.2022

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Жители Якутска сообщают о том, что издание с такой обложкой отказываются распространять через киоски Горпечати.

Как сообщало ИА REGNUM, политолог Алексей Чадаев назвал лозунг «Нет войне!» мандатом на убийство русских людей.