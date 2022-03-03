История вопроса

Новости касаются особенностей производства, дистрибуции и розничной торговли продуктами питания с точки зрения оценки влияния как на исходное качество продуктов, так и его динамику по пути в розницу. Охватывает такие темы, как генно-модифицированные продукты, количество и качество фермерской продукции в рознице, правонарушения в процессе производства и дистрибуции, проверки Роспотребнадзора и т.д.