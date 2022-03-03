Курган, 3 марта, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В Курганской области выявлены нарушения при добыче природной минеральной воды. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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В ходе проверки Шадринской межрайонной прокуратурой установлено, что предприятием по добыче минеральной воды нарушаются требования к оборудованию зон санитарной охраны скважин, отсутствует заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 8.42 КоАП РФ («Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности»). Предприятию назначен судом штраф в размере 50 тыс. рублей.