Маркс, Саратовская область, , 08:58 — REGNUM В городе Марксе Саратовской области две 17-летние девушки доставлены в больницу с подозрением на отравление окисью углерода (продукты горения). По факту инцидента ведется проверка, сообщает следственное управление СКР по региону.

Газовая колонка Teplohot63.ru

Вечером 2 марта пострадавшие находились по месту жительства в квартире одного из домов на улице Фабричной. Около 19:00 из-за плохого самочувствия и головокружения девушки вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Медики приняли решение об их госпитализации. Угрозы жизни и здоровью пострадавших нет.

Во время осмотра квартиры установили, что в помещении кухни имеется газовая колонка, система отвода продуктов горения которой имеет признаки не герметичности. По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 28 февраля в одном из частных домов по улице Полярной в городе Балашове семья с двумя детьми отравилась угарным газом.

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