Париж, 3 марта, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон попросил премьер-министра Жана Касекса «разработать план экономической и социальной устойчивости для реагирования на экономические трудности», вызванные ситуацией на Украине, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон

«Многие отрасли экономики страдают и будут страдать либо потому, что зависят от импорта сырья из России и Украины, либо потому, что экспортируют в эти страны. Завтра цены на топливо, сумма счета за отопление может увеличиться еще больше. Столкнувшись с этими экономическими и социальными последствиями, у меня есть только один вариант: защитить вас», — отметил Эммануэль Макрон.

По его словам, Европа должна стать более независимой и суверенной державой.

Как сообщало ИА REGNUM, острая фаза пандемии коронавируса миновала во Франции.