Москва, , 08:56 — REGNUM Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командном турнире Камила Валиева получила звание заслуженного мастера спорта России. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

Камила Валиева Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что заслуженными мастерами спорта стали девять спортсменов, которые завоевали медали на Олимпийских играх в Пекине.

В это число вошли фигурист Марк Кондратюк, биатлонисты Эдуард Латыпов, Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина, фристайлистка Анастасия Смирнова, а также прыгуны на лыжах с трамплина Ирма Махиня, Ирина Аввакумова, Данил Садреев и Евгений Климов.

Напомним, Кондратюк вместе с Валиевой завоевал золото в командном турнире фигуристов. Латыпов стал бронзовым призёром в смешанной биатлонной эстафете. Резцова и Нигматуллина завоевали серебряную и бронзовую награды. Смирнова выиграла бронзу в соревнованиях по фристайлу. Махиня, Аввакумова, Садреев и Климов завоевали серебро в командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина.