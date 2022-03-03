Красноярск, , 08:56 — REGNUM Красноярский экономический форум (КЭФ), открывшийся 2 марта, продолжает свою работу. Как сообщили ИА REGNUM, 3 марта пройдут основные мероприятия деловой программы.

Красноярск Иван Шилов © ИА REGNUM

Главное событие дня — пленарное заседание «Сибирь: ЭКОномика будущего». В числе спикеров — вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, основатель фонда «Вольное дело» Олег Дерипаска, руководитель Норильского дивизиона «Норникеля» Николай Уткин и другие.

В том числе эксперты обсудят изменение политики России с учётом возникающих запросов общества, возможность преобразования Сибири в мировой «зелёный» регион.

Кроме того, 3 марта состоится роуд-шоу проектов КИП «Енисейская Сибирь». Ведущие российские компании представят планы по реализации масштабных инвестиционных инициатив в Красноярском крае, Хакасии и Туве.

«На полях» КЭФ 3 марта планируется подписание более 20 соглашений и меморандумов. В течение дня пройдут круглые столы, экспертные интервью, дискуссии и другие мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, КЭФ пройдёт в Красноярске со 2 по 4 марта. Первый день форума был отдан молодёжной площадке «Поколение 2030».

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