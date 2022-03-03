Вашингтон, , 09:06 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп мог нарушить закон, пытаясь отменить результаты выборов 2020 года. Об этом говорится в заявлении спецкомитета Палаты представителей Конгресса США по расследованию штурма Капитолия в январе 2021 года.

Протестующие у Капитолия (сс) Tyler Merbler

«Имеющиеся в распоряжении комитета доказательства и информация подтверждают добросовестное предположение, что Трамп и другие лица могли участвовать в преступных и/или мошеннических действиях», — цитирует это заявление Reuters.

Президентские выборы прошли в США в ноябре 2020 года, победителем стал демократ Джо Байден. Сторонники Трампа пытались сорвать утверждение итогов выборов. Как сообщало ИА REGNUM, 6 января 2021 года они ворвались в здание Конгресса, произошли беспорядки, ставшие причиной смерти нескольких человек.

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