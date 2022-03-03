Москва, , 08:54 — REGNUM Законопроект о поддержке пенсионеров на фоне санкций правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Согласно изменениям, правительство будет вправе принимать решения об установлении размера социальной доплаты к пенсии, превышающего установленный действующим федеральным законом.

Пенсионеры смогут рассчитывать и рост пенсий.

Правительство в течение календарного года сможет принимать решения о дополнительной индексации пенсий. Коэффициент дополнительной индексации указанных пенсий определяется правительством.

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Также исполнительный орган власти будет вправе принимать решение о дополнительном увеличении стоимости одного пенсионного коэффициента в соответствующем финансовом году. Коэффициент дополнительного увеличения стоимости одного пенсионного коэффициента определяется правительством.

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Одновременно правительство сможет принять решение об индексации (дополнительном увеличении) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии в соответствующем финансовом году. Коэффициент индексации (дополнительного увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии определяется правительством РФ.

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