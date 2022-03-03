Кош-Агачский район, Алтай, , 08:53 — REGNUM В Кош-Агачском районе Республики Алтай стартовала кампания по вакцинации жителей против чумы. В этом году здесь планируется привить 16,5 тыс. человек из числа угрожаемых контингентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Сурок MrsBrown

Прививки будут ставить всем жителям района, в том числе детям от двух лет, а также гражданам, приезжающим в Кош-Агач летом на длительное время.

По данным специалистов, в 2022 года сохраняются все условия для активной циркуляции возбудителя чумы основного подвида и алтайского биовара.

«Эпизоотии, обусловленные чумным микробом основного подвида, высоковероятны в поселениях серого сурка и длиннохвостого суслика в высокогорной местности на склонах хребтов Сайлюгем, Южно-Чуйский, Чихачева, и на плоскогорье Укок», — отметили в ведомстве.