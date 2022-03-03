Каракас, , 08:50 — REGNUM Венесуэла продолжит поддерживать торговые отношения с Россией, несмотря на санкции, которые были введены западными странами против РФ. Об этом заявил венесуэльский президент Николас Мадуро 2 марта в ходе выступления, которое транслировалось на его странице в Twitter.

Николас Мадуро Kremlin.ru

По словам главы республики, Запад начал «истерику и сумасшествие» в адрес Москвы. Мадуро отметил, что Россия имеет «суперпромышленность, развитую сельскохозяйственную сферу, а также мощный обороно-промышленный сектор».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта Николас Мадуро завил, что антироссийские санкции являются «безумием», «экономической войной и «преступлением» против народа РФ.

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