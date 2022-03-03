* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:50 — REGNUM Боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили мужчину в Герате по подозрению в грабеже, и выставили его тело на пути следования людей в Новом городе Герата. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Убийство Mate Marschalko

Режим талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно выставлял трупы различных людей, якобы казненных за кражи, грабежи, похищении людей, при этом не раскрывая процесса расследования, доказательств преступления и решений суда.

На теле этого человека было написано «Наказание тому, кто ворует» на пушту и фарси.

Около двух недель назад талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили бывшего офицера полиции Герата и двух других мужчин по обвинению в похищении людей и повесили их тела на улицах города. Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже использовала этот метод для запугивания людей во время своего предыдущего правления в 1990-х годах.

Массовые убийства происходят по мере того, как международное сообщество и представители Запада всё больше внимания уделяют разрыву связей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с террористическими группировками и созданию инклюзивного правительства в Афганистане.

Широко распространенные нарушения прав человека и запугивание, как, например, эти таинственные убийства и демонстрация трупов, как кажется, не привлекли особого внимания международного сообщества.