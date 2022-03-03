Иркутск, , 14:24 — REGNUM Сложные экономические условия не повлияли на финансовую поддержку малых и средних предприятий Приангарья. Как сообщает сайт правительства Иркутской области, несмотря на повышение размера ключевой ставки ЦБ РФ до 20%, Фонд микрокредитования региона в первом квартале 2022 года будет ориентироваться на ставку 5,5%, которая была установлена в июне 2021-го.

Самозанятый

С 2020 года Фонд микрокредитования выдает льготные займы под 3% годовых бизнесу, пострадавшему в результате распространения коронавирусной инфекции. Такое решение было принято губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. В настоящее время, в связи с дополнительными рисками, глава Приангарья поручил усилить меры поддержки предпринимательства, обеспечить устойчивое функционирование экономики региона.

«У нас сделано все, для того, чтобы обеспечить условия кредитования самозанятых граждан более лояльными и доступными. И мы все время стараемся повышать качество оказания наших финансовых услуг», — отметила директор иркутского «Фонда микрокредитования» Ольга Мосина.

По её словам, самозанятые и молодежное предпринимательство для фонда яваляется приоритетным видом деятельности.

«Мы понимаем, что в период ухудшения экономической ситуации очень многие слои населения, даже имеющие стабильную и постоянную работу, не застрахованы от снижения заработной платы. Очень многие люди теряют работу в силу разных причин. Мы в 2021 году выдали 25 займов этой категории населения Иркутской области», — отметила Ольга Мосина.

Фонд микрокредитования был создан для финансовой поддержки малых и средних предприятий Приангарья. В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» этот институт развития предоставляет бизнесу льготные займы в размере от 50 тысяч до 5 миллионов рублей под 3−11% годовых сроком до трех лет. В 2021 году Фонд выдал 308 микрозаймов на сумму 685,35 миллионов рублей. Их получили предприниматели из 31 муниципального образования Иркутской области. В том числе 23 микрозайма на сумму 65,5 млн рублей выданы предпринимателям, которые несли потери из-за пандемии коронавируса.

Также в Приангарье продолжают действовать программы поддержки других институтов развития бизнеса региона. Гарантийное управление Центра «Мой бизнес» выступает поручителем при кредитовании. Такие услуги Центра, как помощь в подготовке бизнес-плана и финансовой модели, маркетинговая и образовательная поддержка, тоже оказываются в плановом порядке.

«Корпорация МСП продолжит выполнять в полном объеме все свои обязательства. Мы остаемся гарантом оказания поддержки малому и среднему бизнесу. В настоящее время мы проводим анализ всех наших продуктов для их перенастройки, чтобы учесть изменившиеся потребности предпринимателей. Также вырабатываем дополнительные меры поддержки», — подчеркнул на сайте платформы МСП генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он также напомнил, что российском правительстве создан оперативный штаб по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Для поддержки производственных предприятий Иркутской области в 2022 году Фонд развития промышленности региона продолжит выдачу льготных займов, которые можно направить на модернизацию производств. Сохраняются программы по компенсации транспортных затрат и возмещению части средств, вложенных в создание или обновление производств в целях импортозамещения.