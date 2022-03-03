Ижевск, 3 марта, 2022, 08:48 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 3 марта после перенесенного заражения коронавирусом выписались 3624 человека. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 127 054 жителя республики, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За все время пандемии в республике подтвердили 153 056 случаев заражения коронавирусом, из них 989 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 165 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 232 жителя республики старше 65 лет.

3814 человек скончались, за минувшие сутки скончались девять человек — шестеро мужчин в возрасте от 37 до 93 лет и трое женщин в возрасте от 81 года до 90 лет. Накануне было зарегистрировано 13 летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

В течение суток госпитализирован 71 человек, накануне в больницы попали 113 жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 16 811 человек, 951 пациент ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 233 человека — в тяжелом состоянии, из них 57 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю с 21 по 27 февраля в Удмуртии за медицинской помощью с симптомами ОРВИ и гриппа обратились 13 686 жителей республики, включая 4992 ребенка в возрасте до 14 лет. Среднереспубликанский показатель заболеваемости составил 91,1 на 10 тыс. населения.

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