Москва, 3 марта, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Сегодня, 3 марта, на утренних торгах мировые цены на нефть вросли на 4% на опасениях перебоев в поставках сырья, передаёт «Прайм» со ссылкой на данные торгов.

Pixabay.com Добыча нефти

В ходе ночных торгов цена нефти Brent поднималась выше $118 за баррель — впервые за девять лет.

Так, цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскочила на 3,98%, до $117,43 за баррель, цена апрельских фьючерсов на WTI — на 3,61%, до $114,59.

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