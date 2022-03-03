Магас, , 08:46 — REGNUM Из аэропорта Ингушетии в 2022 году будут запущены десять новых авиарейсов. Они свяжут республику с такими городами, как Нижневартовск, Тюмень, Ростов-на-Дону, Самара, Сочи и другими, сообщили 3 февраля в пресс-службе правительства республики. В настоящее время из аэропорта Магас можно улететь только в Москву. Новые авианаправления послужат развитию туризма в республике, считают власти региона, о чем было сказано в ходе совещания в правительстве, которое провел первый вице-премьер Олег Фурсов.

Магас Тимур Агиров

«У нас в этом году открывается порядка десяти рейсов разных аэропортов в такие города как Нижневартовск, Тюмень, Ростов-на-Дону, Самара и другие. Необходимо сделать рекламный клип, который можно потом разместить в городах с прямыми рейсами. Если сделать это сейчас, то летом вы получите огромный поток туристов», — заявил Фурсов.

Он призвал сотрудников комитета по туризму республики активно рекламировать открытие новых авианаправлений для привлечения туристов. По словам Фурсова, ведомству необходимо принимать участие в разработке рекламной продукции совместно с рекламными и туристическими агентствами.

Как ранее сообщалось, несмотря на пандемию коронавируса, в Ингушетии в 2021 году отмечался рост турпотока. За год регион посетили более 102 тыс. гостей. В декабре 2021 года аэропорту «Магас» был присвоен статус международного, чего долгое время добивались власти республики.