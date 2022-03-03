Джакарта, 3 марта, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Начальник штаба военно-морского флота Индонезии Юдо Маргоно предупредил о возможном эмбарго на поставки запасных частей из России, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

По его словам, необходимы упреждающие шаги для предотвращения риска воздействия российских санкций на закупку запасных частей для индонезийской оборонной техники.

Юдо Маргоно признался, что не знает, продолжится ли еще закупка запчастей для оборонной техники в Россию или нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года в аэропорту на Бали зарегистрировали резкий рост числа пассажиров.