Вашингтон, , 08:52 — REGNUM Никакого дополнительного стягивания российских войск к Украине, где проходит специальная операция, не наблюдается. Об этом пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил на регулярном брифинге.

Джон Кирби Hispantv.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

По его словам, в США не видели никаких свидетельств того, что президент России Владимир Путин считает необходимым переброску подкрепления из других регионов РФ. Кроме того, в Вашингтоне не знают о какой-либо подготовке России к развёртыванию сил вблизи границ со странами НАТО на территории Прибалтики и Калининградской области.

«Нет, мы не наблюдаем [подобного]», — так ответил Кирби на вопрос журналистов о стягивании Россией дополнительных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, Кирби также заявил, что США окажут Украине военную помощь, в том числе поставят оружие.

Читайте также: В Пентагоне изучают возможность создания канала связи с Россией по Украине