Хоринский район, Бурятия, , 08:43 — REGNUM В Хоринском районе Бурятии перед судом предстанет 66-летний местный житель по обвинению в совершении преступлений против половой неприкосновенности детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Ребенок Цитата из к/ф «Александр Невский». реж Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР

Обвиняемый являлся пастором одной религиозной организации, открывшей в небольшом селе церковь. В здании была оборудована детская комната, куда местные дети приходили поиграть.

«В период с 2018 по 2021 годы, пользуясь беспомощным состоянием детей, посещавших церковь, обвиняемый совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера», — отметили в ведомстве.

Преступление было раскрыто фактически случайно. Священнослужитель в апреле 2021 года сам обратился в полицию с заявлением о мошенничестве при получении кредита. Полицейские в рамках проверки исследовали его телефон и нашли там детские порнографические фото.

Мужчина был задержан, после чего в ходе допроса признался в совершении преступлений против детей. К настоящему времени собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.

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