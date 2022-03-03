Челябинск, 3 марта, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В Челябинской области директор одного из предприятий осуждён за совершение налогового преступления. Об этом сообщает областное управление СКР.

Kakprosto.ru Налоги

По данным следственных органов, он скрыл средства, из которых должно было производиться взыскание налогов и сборов. Преступление было совершено в 2020—2021 годах. Организация должна была перечислить в бюджет более 38 млн рублей, однако взыскать их не удалось.

Суд назначил гражданину штраф в сумме 200 тыс. рублей. Размер ущерба государству он возместил в полном объёме.