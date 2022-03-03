Москва, , 08:42 — REGNUM Законопроект, направленный на поддержку граждан и экономики на фоне санкций, правительство РФ внесло в Госдуму, нижняя палата парламента обсудит документ 4 марта, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.

Госдума

Инициатива содержит положения, связанные с особенностями регулирования вопросов содействия занятости населения, обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями, в том числе не производящимися в России.

Кроме того, в условиях введения в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера правительство будет вправе принять решение об установлении ограничений на вывоз из страны медицинских изделий, ранее ввезенных в Российскую Федерацию с территорий стран, принявших решение о введении в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера.

Правительством в случае введения в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера устанавливаются особенности обращения биомедицинских клеточных продуктов, в том числе особенности их государственной регистрации, следует из документа.

Предусматриваются меры защиты прав и интересов российских граждан, проходивших обучение за рубежом и вынужденно прекративших его. Так, правительство РФ

Определяются механизмы поддержки экономического сектора, в том числе упрощающие установленные разрешительные и лицензионные процедуры, регламентирующие особенности правового режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В частности, правительство вправе установить случаи и порядок списания начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом.

Прописываются особенности регулирования правоотношений в сфере осуществления страховой деятельности в России.

Кроме того, законопроектом устанавливаются кредитные каникулы для граждан — до 30 сентября 2022 года.

Одновременно устанавливаются дополнительные полномочия правительства в области осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, а также в сфере долевого строительства. В частности, правительство РФ праве устанавливать иные случаи осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а также порядок осуществления закупок в таких случаях.

Законопроект устанавливает, что плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся в период по 31 декабря 2022 года, за некоторым исключением.

Плановые проверки в отношении имеющих государственную аккредитацию организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, не проводятся в период по 31 декабря 2024 года.

Ряд положений касается деятельности в свободной экономической зоне в Крыму.

Нормы касаются и поддержки саморегулируемых организаций. Например, до 1 января 2023 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством.

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