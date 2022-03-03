Уфа, 3 марта, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в первом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки «Салавата Юлаева»

В составе «Салавата Юлаева» шайбы забросили нападающие Николай Кулёмин и Степан Санников. У «Сибири» отличился форвард Антон Шенфельд.

Таким образом, «Салават Юлаев» вышел вперёд в серии со счетом 1:0. Следующий матч пройдёт 4 марта в Уфе.

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