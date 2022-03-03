Поставщики продуктов питания в Якутию пожаловались на проблемы с логистикой
Якутск, 3 марта, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Скачки доллара вызывают тревогу у представителя «Якутской продовольственной компании» Ары Мхитарян. Сейчас организация должна закупать продукты питания на три месяца вперёд в связи с отсутствием круглогодичного сообщения с некоторыми территориями республики, сообщило News.Ykr.ru.
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Она также констатировала, что сейчас сильно сбоит логистика, а у поставщиков продуктов возникли проблемы с отгрузками. При этом погода в Якутии торопит: склады необходимо заполнить до закрытия переправ.
Как сообщало ИА REGNUM, до 5 марта в Якутии разработают дорожную карту, цель которой — обеспечить продовольственную безопасность республики. В правительстве региона обещали не допустить нехватки продуктов и сдержать рост цен на социально значимые товары.