Якутск, 3 марта, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Скачки доллара вызывают тревогу у представителя «Якутской продовольственной компании» Ары Мхитарян. Сейчас организация должна закупать продукты питания на три месяца вперёд в связи с отсутствием круглогодичного сообщения с некоторыми территориями республики, сообщило News.Ykr.ru.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сахар

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«Один из наших поставщиков вчера просто остановил отгрузку товара, который мы оплатили ещё на прошлой неделе. Причина — доллар скачет! Производители, которые раньше уведомляли нас о росте в 5−6% в год, уведомляют о перспективе новых повышений — на 10−15%. И это ещё безотносительно изменений биржевой цены на те же масло или сахар. Раньше были скидочные акции до 35% на отдельные виды товаров! Сейчас такого и близко не будет», — рассказала Ара Мхитарян.

Она также констатировала, что сейчас сильно сбоит логистика, а у поставщиков продуктов возникли проблемы с отгрузками. При этом погода в Якутии торопит: склады необходимо заполнить до закрытия переправ.

«Мы попадаем в период, когда надо затариться на три месяца вперед, но именно в это время скачет доллар, и у нас просто недостаточно собственных средств!» — отметила представитель «Якутской продовольственной компании».

Как сообщало ИА REGNUM, до 5 марта в Якутии разработают дорожную карту, цель которой — обеспечить продовольственную безопасность республики. В правительстве региона обещали не допустить нехватки продуктов и сдержать рост цен на социально значимые товары.