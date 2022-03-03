Тбилиси, 3 марта, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Правительство Грузии было вынуждено принять решение срочно подать заявку на вступление в Евросоюз. Об этом заявил председатель самой крупной в стране оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия на брифинге.

Unm.ge Ника Мелия

По его мнению, власти пошли на это сейчас, а не в 2024 году, как планировали, из-за общественного давления и благодаря «борьбе» грузинского народа.

«Я обращаюсь к Европе. Возможно, у нас нет достойного правительства, но мы — достойный борющийся народ», — сказал Мелия.

По его мнению, грузинский народ должен находиться в ЕС, но правящая партия «Грузинская мечта», которая инициировала подачу заявки на вхождение в ЕС, не должна быть у власти.

Напомним, 2 марта в комитете по европейской интеграции грузинского парламента разработали проект резолюции о вступлении Грузии в ЕС. Как заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, правительство решило это сделать в ускоренном режиме с учетом общего политического контекста.