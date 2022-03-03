Самара, 3 марта, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Имя Дмитрия Дмитриевича Шостаковича присвоено Самарскому академическому театру оперы и балета. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Музыканты исполняют Симфонию №7 Шостаковича

Соответствующее постановление правительства Самарской области опубликовано 2 марта на сайте этого ведомства.

Учреждение культуры теперь будет официально именоваться Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича. Таким образом решено увековечить память народного артиста СССР.

Сообщается, в последние годы областное правительство принимает системные меры для сохранения памяти о выдающемся композиторе, периоде его жизни и творчества в Самаре. Каждый год 5 марта, в день первого исполнения Седьмой симфонии, это произведение звучит со сцены Театра оперы и балета. В 2022 году, в год 80-летия первого исполнения симфонии, произведение будет исполнено оркестром Большого театра.

«Накануне этой важной даты в истории отечественного и мирового искусства нашему прославленному театру оперы и балета присвоено имя Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Уверен, что это и другие события, посвященные 80-летию со дня первого исполнения симфонии, станут важной исторической вехой. Особая ситуация, в которой сегодня находится Россия, весь наш народ, придает особый статус культурному событию, которое пройдет в Самаре. Сегодня, 80 лет спустя, Седьмая симфония по-прежнему сплачивает граждан России, остается для всех нас символом несгибаемости и стойкости нашего народа, мужества, отваги, патриотизма, готовности защищать нашу Родину от любой угрозы», — приводит пресс-служба слова главы Самарской области Дмитрия Азарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в г. Самаре осенью 2019 года в рядом с театром в сквере площади Куйбышева был открыт памятник Дмитрию Шостаковичу авторства Зураба Церетели.