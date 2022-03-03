Магадан, 3 марта, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Губернатор Магаданской области Сергей Носов в своём телеграм-канале обратился к жителям региона и сказал, что поддерживает решение президента РФ Владимира Путина о проведении спецоперации по просьбе ДНР и ЛНР, а также напомнил о провальных для армии Наполеона боях на реке Березина в Белоруссии.

Носов С.К Сергей Носов

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«Мы поддерживаем нашего президента, его решение о проведении специальной операции. Понимаем, что против нашей страны введены беспрецедентные санкции. Нашлись новоявленные «Бонапарты», которые объявили нам тотальную экономическую войну. Но, наверное, они забыли, что такое Березина… Советую вспомнить.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Мы прорабатываем вместе с правительством РФ план мероприятий по преодолению экономических трудностей. Считаем, что наш регион чувствует себя достаточно уверенно. ⁣⁣⁣⁣⠀

Вместе мы справимся и с последствиями, и с нападками, и с проблемами», — сказал Сергей Носов.⁣⁣⠀

Губернатор заверил, что все социальные проекты и программы не только сохраняются, но и будут активно продолжаться.

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Как сообщало ИА REGNUM, ⁣⁣законопроект, направленный на поддержку граждан и экономики на фоне санкций, правительство РФ внесло в Госдуму.