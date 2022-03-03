Казань, , 08:38 — REGNUM Омский «Авангард» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в первом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

Скамейка ХК «Авангард» Алексей Колчин © ИА REGNUM

В составе «Авангарда» дубль оформил нападающий Николай Прохоркин. У «Ак Барса» шайбу забросил форвард Дмитрий Кагарлицкий.

Таким образом, «Авангард» вышел вперёд в серии со счетом 1:0. Следующий матч пройдёт 4 марта в Казани.

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