Москва, , 08:37 — REGNUM Роскачество провело исследование образцов «Московской» колбасы 19 торговых марок. В некоторых образцах обнаружен излишек влаги и незаявленные ингредиенты, которые отсутствуют на этикетке, сообщили в пресс-службе ведомства.

Колбаса (сс) CWitte

Так, в одном из образцов колбасы выявлено превышение консерванта нитрита натрия, в нескольких образцах выявлены следы антибиотиков, консерванта и фиксатора окраски Е250. Прочих консервантов, таких как сорбиновая и бензойная кислоты, не выявлено.

Вместе с тем, исследование Роскачества показало, что большинство исследованных колбас безопасны. Производители колбас уменьшили содержание соли почти в два раза. Но товары, содержащие следы антибиотиков, не могут претендовать на российский знак качества.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты Роскачества проверили докторскую колбасу шести торговых марок, в одной из них нашли мясные субпродукты — фрагменты слюнных желез.

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