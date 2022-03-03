Вашингтон, , 08:42 — REGNUM Власти США по-прежнему готовы обсуждать с российской стороной любые совместные озабоченности в сфере безопасности. Об этом американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил в ходе выступления в Госдепартаменте.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

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Он подчеркнул, что свою готовность к обсуждениям Вашингтон продемонстрировал в период, предшествовавший спецоперации России против Украины. В США спецоперацию именуют «агрессией».

«Мы очень четко продемонстрировали в те месяцы, которые предшествовали агрессии РФ, что готовы к обсуждению с Россией любых озабоченностей в сфере безопасности на взаимной основе», — сказал Блинкен.

Как сообщало ИА REGNUM, глава американской дипломатии также назвал условие для переговоров между Вашингтоном и Москвой по Украине — отвод российских войск с территории этой страны. Напомним, операция России, начатая 24 февраля, направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.

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