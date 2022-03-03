Сеул, 3 марта, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Южная Корея приложит усилия к тому, чтобы её компании не участвовали в санкциях против технологического сектора России. Об этом заявил южнокорейский министр торговли Ё Хан Гу, сообщает агентство Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

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Он рассказал, что свяжется по этому вопросу с высокопоставленными чиновниками в США. Кроме того, южнокорейская сторона закончит консультации с Вашингтоном по участию страны в международных антироссийских санкциях.

«Для предотвращения возможного ущерба нашим компаниям мы приложим усилия, чтобы получить исключения», — сказал Ё Хан Гу.

На минувшей неделе, напоминает издание, США объявили об ограничениях на технологический экспорт в Россию. Чтобы поставить в РФ продукцию с американскими технологиями, потребуется специальная лицензия от США. Под ограничения попали в том числе полупроводники — важная статья южнокорейского экспорта. Как сообщало ИА REGNUM, Южная Корея продолжит поставлять в Россию автомобили, смартфоны и другую технику, предназначенную для массового рынка. Новые санкции против России введены из-за военной спецоперации на Украине.

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