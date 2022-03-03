Москва, , 08:33 — REGNUM Череповецкая «Северсталь» одержала победу над московским «Динамо» в первом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:3.

Вратарь команды «Северсталь» Владислав Подъяпольский Дарья Драй © ИА REGNUM

В составе «Северстали» шайбы забросили защитники Якоб Стенквист, Макар Хабаров и нападающие Даниил Вовченко, Егор Морозов, Йоонас Няттинен и Игорь Гераськин.

В составе «Динамо» точными бросками отметились защитник Вячеслав Войнов и форварды Станислав Галиев и Иван Игумнов.

Таким образом, «Северсталь» вышла вперёд в серии со счетом 1:0. Следующий матч пройдёт 4 марта в Москве.

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