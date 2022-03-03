Ульяновск, , 08:32 — REGNUM В 2022 году в условиях санкционного давления минэкономразвития Ульяновской области будет нацелено главным образом на обеспечение стабильной работы предприятий и бизнеса. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам коллегии ведомства.

Коллегия минэкономразвития Ульяновской области под председательством губернатора Алексея Русских Ulgov.ru

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Глава региона Алексей Русских, выступая на коллегии, констатировал, что в настоящее время «сложилась очень непростая ситуация», поэтому нужно «усердно работать для её стабилизации, сохранения устойчивости финансовой и экономической систем».

«Санкции затронут ключевые сферы, в том числе высокотехнологические производства, инвестиционную и экспортную деятельность. Главная задача сегодня — выполнение всех обязательств перед нашими жителями», — сказал губернатор.

По его словам, в первую очередь идёт о выплатах зарплат, оказании социальной и медицинской помощи. В основе данных гарантий — стабильная работа системообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса.

Глава минэкономразвития Николай Зонтов в качестве первоочередных задач «в новых условиях» назвал сохранение количества занятых на производствах, обеспечение стабильности зарплат, поиск новых поставщиков импортируемых товаров и выход на новые рынки сбыта для ульяновской продукции.

«Также в числе приоритетов — обеспечение импортозамещения в уязвимых секторах, выстраивание новых производственных цепочек», — добавил министр экономики.

Что касается инвестиций, то власти делают ставку на инфраструктурные бюджетные кредиты и реструктуризацию региональных бюджетных кредитов. По расчётам минэкономразвития Ульяновской области, это позволят создать инженерную инфраструктуру и построить производственные корпуса площадью свыше 47 тыс. кв. метров. Дополнительно запланировано создание промышленных технопарков на базе действующих предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области для минимизации последствий зарубежных санкций сформированы 11 штабов по отраслевому принципу. Также в поле их деятельности будут общественно-политические и антитеррористические вопросы. Руководителями назначены члены правительства, координировать работу будет губернатор Алексей Русских.

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